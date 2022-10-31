廣達(2382)周K連4黑，今早股價一度再破底，觸及66.8元，創2020年6月以來新低。但外資出具最新報告，卻給予廣達「表現優於大盤」評等，目標價100元。

外資認為，受惠於5G應用起飛，廣達在雲端資料中心相關營收加速成長，而同時，廣達長期耕耘相關領域具有設計的know-how，有助於穩定拓展市占。而在分散客戶方面，廣達也執行得相當到位，這也為穩健的營收加分。

雲端伺服器龍頭的廣達，今年在主要雲端客戶Meta與谷歌(Google)仍積極擴張資料中心的建置，成為穩營運的主要動能。今年PC業務雖然受大陸持續清零的政策略受影響，但雲端伺服器相對穩健。廣達雲端伺服器因主要產能在林口，受中國封空的衝擊低，受惠美系CSP雲端服務供應商客戶資本支出大增，成長展望佳。

廣達今年前3季營收達9543億元，年增仍達2成，法人估廣達今年業績上看1.3兆元，可望續創新高紀錄，其中雲端業務佔比將拉高到4成左右，貢獻業績逾5千億。法人預估，雲端伺服器ODMs業者今年相關營收年增可達31%，此也意味著，4Q的營收將有34%的年增。