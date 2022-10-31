受到能源價格飆漲與俄烏戰爭的夾擊，歐洲經濟面臨通膨爆表與瀕臨衰退的困境。歐元區10月消費者物價指數（CPI）年增率飆破兩位數，創下史上新高，第三季區內生產毛額（GDP）則僅季增0.2％，市場普遍預期本季就會陷入負成長。

GDP開低後，歐元應聲走貶，歐洲匯市下探0.9910美元，貶0.5％。反應ECB將持續激進升息，德國10年期公債殖利率急揚至2.15％，大漲7個基本點。

歐盟統計局周一公布數據指出，歐元區10月份CPI較去年同期飆升10.7％，高於9月的9.9％與市場預期的10.0％，創下歐元區成立以來新高。

能源是通膨爆表的元兇，能源價格年增幅從9月的40.7％，進一步擴增至10月的41.9％，續創歷史新高。連菸酒價格也持續大漲，10月年漲幅高達13.1％。

主要成員國的通膨均見新高，義大利CPI年增12.8％，德國跳漲11.6％，法國通膨率也達7.1％。而愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛更是飆破20％。

通膨持續飆升增加歐洲央行（ECB）激進升息的壓力，ECB上周四宣布升息3碼，為連續兩次決策會期都升3碼，並預告將續採激進緊縮貨幣策略。

ECB在決策聲明中指出，「在推動利率正常化上雖然已有長足進展，為了確保適時地將通膨壓低至2％的中期目標，ECB將會進一步調高基準利率。」

法國巴黎銀行經濟學家哈林史沃斯（Paul Hollingsworth）表示，「原本市場還揣測，ECB接下來可能隨著聯準會放緩升息步調，最新的CPI數據可能削弱該預期。」

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）上周才坦承歐元區經濟陷入衰退的可能性升高，最新官方數據馬上呼應拉加德的示警。

歐盟統計局表示，歐元區第三季GDP較前季擴增0.2％，低於第二季的0.8％，換算年率為季增0.7％，遠低於第二季的3.3％。

雖然大多數成員國都還保持擴張，但比利時、拉脫維亞與奧地利已經都轉為負成長。