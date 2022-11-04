美國零售業視為重點的假期旺季即將來臨，根據全美零售聯合會（NRF）預估，受累於通膨盤旋在數十年高點，部分消費者預算吃緊，進而影響耶誕購物買氣，估計今年年終銷售成長6到8％，增幅遠不及去年的13.5％以及前年的9.3％。

NRF預測，今年假期銷售額估計介於9,426億到9,604億美元，供應鏈打結、生產問題以及疫情相關的不確定性，都會波及年底旺季。假期旺季以11月1日到12月31日為計，此數據涵蓋電子商務銷售，但不計汽車經銷商、加油站與餐廳。

今年最後兩個月的銷售成長趨緩，還有一部分歸因於消費者早在10月展開假期採購，當時零售商為了出清額外庫存而提供大幅折扣。

由於Target、沃爾瑪（Walmart）等零售商面臨庫存大增的挑戰，被迫提前祭出優惠，也搶走年底的部分買氣。

NRF總裁暨執行長沙伊（Matthew Shay）表示，消費者的購物行為更加謹慎，但所幸就業市場依舊強勁，部分消費者拿出積蓄因應物價上漲。