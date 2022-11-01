雄順（2073）送件申請登錄上櫃，佑全藥品（6929）送件申請登錄興櫃戰略新板。
雄順金屬成立於99年4月，主要業務為金屬線製品加工，董事長為陳啟祥，總經理為曾耀春，目前股本為2.49億元，111年合併營收為3.08億元，稅後盈餘為3284萬元，每股盈餘為1.31元。
佑全藥品成立於89年4月，主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材之連鎖藥妝藥局，董事長為鄭振文，總經理為文德蘭，目前股本為4億元，110年合併營收為27.94億元，稅後盈餘為3879萬元，每股盈餘為0.97元。
雄順（2073）送件申請登錄上櫃，佑全藥品（6929）送件申請登錄興櫃戰略新板。
雄順金屬成立於99年4月，主要業務為金屬線製品加工，董事長為陳啟祥，總經理為曾耀春，目前股本為2.49億元，111年合併營收為3.08億元，稅後盈餘為3284萬元，每股盈餘為1.31元。
佑全藥品成立於89年4月，主要業務為銷售藥品、保健食品、婦嬰用品、醫療器材之連鎖藥妝藥局，董事長為鄭振文，總經理為文德蘭，目前股本為4億元，110年合併營收為27.94億元，稅後盈餘為3879萬元，每股盈餘為0.97元。
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