勵威(5246)及美強(6915)送件申請登錄興櫃一般板。

勵威電子成立於91年11月，主要產品為探針卡、測試載板、IC測試座、檢測設備及中古設備，董事長為林育業，總經理為賴志豪，目前股本為2.79億元，111年上半年合併營收為4.14億元，稅後盈餘為2905萬元，每股盈餘為1.04元。

美強光學成立於95年3月，主要業務為光學零組件製造與買賣，董事長為高志誠，總經理為葉柏良，目前股本為3.53億元，111年上半年合併營收為2.51億元，稅後盈餘為1660萬元，每股盈餘為0.49元。

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