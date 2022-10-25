勵威(5246)及美強(6915)送件申請登錄興櫃一般板。
勵威電子成立於91年11月，主要產品為探針卡、測試載板、IC測試座、檢測設備及中古設備，董事長為林育業，總經理為賴志豪，目前股本為2.79億元，111年上半年合併營收為4.14億元，稅後盈餘為2905萬元，每股盈餘為1.04元。
美強光學成立於95年3月，主要業務為光學零組件製造與買賣，董事長為高志誠，總經理為葉柏良，目前股本為3.53億元，111年上半年合併營收為2.51億元，稅後盈餘為1660萬元，每股盈餘為0.49元。
勵威(5246)及美強(6915)送件申請登錄興櫃一般板。
勵威電子成立於91年11月，主要產品為探針卡、測試載板、IC測試座、檢測設備及中古設備，董事長為林育業，總經理為賴志豪，目前股本為2.79億元，111年上半年合併營收為4.14億元，稅後盈餘為2905萬元，每股盈餘為1.04元。
美強光學成立於95年3月，主要業務為光學零組件製造與買賣，董事長為高志誠，總經理為葉柏良，目前股本為3.53億元，111年上半年合併營收為2.51億元，稅後盈餘為1660萬元，每股盈餘為0.49元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。