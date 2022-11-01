據TrendForce最新研究，受Intel 7良率欠佳影響，新品Sapphire Rapids大規模量產時程推遲，估計目前Sapphire Rapids生產良率僅50~60%，衝擊主力產品Sapphire Rapids MCC，量產計畫從今年第四季遞延至2023年上半年。量產時程延後不僅影響ODM備料準備週期，也大幅降低OEM與CSP今年導入Sapphire Rapids的比重。而AMD（超微）將因此成為最大受惠者，預估2022年AMD x86伺服器CPU出貨市占率約15%，2023年則有望突破22%。

AMD自2021下半年至今已大幅度提高ABF載板產能，與此同時，越來越多終端客戶對於降低能耗要求有所提升，考量伺服器整機成本（TCO）的前提下，開始傾向使用單插槽伺服器。TrendForce認為，客戶需求的轉變將使AMD擺脫以往於2-socket架構下難以突破的困境，也將更有利於AMD衝刺出貨量。

除了大環境需求疲弱的問題，Intel面臨的挑戰還有低階FPGA缺料問題頻傳，影響其雙插槽CPU訂單，以及政府標案需求轉弱、OEM業者調降庫存水位等壓力。此外，近期美商務部祭出的禁令使高階運算晶片市場首當其衝，Intel及AMD的客製化晶片出貨確實承壓，但目前超算機種占伺服器市場總量不大，影響程度尚低。若後續中美摩擦加劇，Intel在伺服器CPU領域霸主的地位恐是雙面刃，所受的衝擊將更甚AMD。

Intel新品量產時程推遲，從ODM訂單可以看出CSP大廠對AMD的仰賴程度增加，由於AMD Milan整體伺服器整機成本較Intel Ice Lake更低，且AMD Milan的RDIMM擴充性與SSD通道數均較佳，也不用遵循Intel的雙插槽標準設計，即能達到客戶所需要的效能，客戶更能有效節約資本支出。

此外，短期來看，過去兩季Intel x86伺服器CPU出貨市占率相較去年同期下滑近6%，主要是美系CSP大幅轉單所致，其中AMD Milan-X的出貨刺激美系CSP如Microsoft與Meta的拉貨力道。再者，搭載Intel CPU的2-socket伺服器必須配搭的Lattice CPLD仍然吃緊，在擔心供貨疑慮下，也使得客戶轉單AMD。長期來看，由於企業、政府陸續將ESG指標納入採購考量，故能耗節約表現將成為採購決策的關鍵之一。因此，TrendForce認為，2023年AMD將迎來指標性的成長，預估明年第四季AMD x86伺服器CPU出貨市占率將達到25%，年增7%。