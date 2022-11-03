技嘉(2376)今舉辦「綠色機房解決方案發布媒體記者會」，推出並展示兩款符合電子工業聯盟（EIA）和開放運算計畫（OCP）規格的浸沒式液冷冷卻液槽（Tank）以及浸沒式液冷伺服器–G152-Z12。結合技嘉科技在浸沒式液冷運算領域多年的研發和部署經驗以及浸沒式液冷伺服器與冷卻液槽現貨商品，技嘉協助企業在符合全球「淨零碳排」的規範下，快速部署高密度、高運算力的新世代資料中心讓用戶在數位轉型的旅程中先馳得點。

技嘉科技創辦人兼董事長葉培城表示:技嘉過去專注於伺服器效能的提升，如今面臨愈來愈高的CPU和GPU高效運算力所帶來的散熱課題，為協助企業兼顧營運及永續發展，我們不但與業界一流的合作夥伴合作，也自主研發出單相浸沒式液冷運算現貨產品，讓用戶能針對綠色運算及早佈局。

於此次活動展示的 25U EIA Tank及18OU OCP Tank，分別提供21U + 4 x 1U（EIA）以及 18 OU （OCP）+ 2 OU（電源機箱）+ 2 x 1U（EIA）的裝置容量，能最佳化支援近期發表的 G292、H262-Z6B和S251-3O0浸沒式液冷伺服器，Tank提供高達80 kW的散熱能力卻僅佔用2.0公尺 x 0.9公尺樓板面積，能提供在有限空間內部署高密度運算裝置的選項。技嘉的單相浸沒式液冷運算方案能降低至少30%的機房總耗能，並將電力使用效率PUE值改善至1.1以下。

這兩座冷卻液槽內部裝配了為數眾多的感測器來偵測伺服器周圍的液體溫度，隨時啟動智慧型溫度調節確保槽內溫度維持在攝氏 35 度；同時配備了備援設計的冷卻液分配裝置（CDU），當其中一組CDU意外故障時，仍可以確保伺服器運作不中斷。技嘉為這套創新的浸沒式液冷伺服器提供全球範圍的一年售後服務，同時提供加值延長保固選項。藉由這些優勢，佈署這套創新產品的用戶將能同時達成升級運算效能、高度節約能耗及強化企業在數位轉型競爭力的目標。

技嘉科技同時也為浸沒式液冷伺服器產品增添一款G系列伺服器–G152-Z12。G152-Z12不但能支援單顆64核心，功耗高達280瓦的AMD EPYC 7003處理器，精簡輕薄的1U機身還可以安裝2張雙插槽（rev.200）或4張單插槽運算卡（rev.400），提供不同應用需求的用戶最合適的硬體選擇。G152-Z12不僅能搭配技嘉的浸沒式液冷冷卻液槽讓客戶快速佈建綠色機房，也相容於市場上主流的單相浸沒式冷卻液槽產品。