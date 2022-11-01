在聯準會政策會議前夕，科技股領漲，帶動首爾股市周二飆升近2%。此外在電池股帶動下，強勁的外資流入，抵銷了糟糕出口資料的影響。

周二南韓KOSPI指數收漲41.61點或1.81%，為2335.22點，指數來到近六周新高。機構投資人和外資總共買超6867億韓元，散戶賣超7232億韓元。

南韓十月出口創下近26個月以來最大跌幅，同時貿易逆差則持續到第七個月。

Daishin證券分析師Lee Kyoung-min說，外資的持續買盤，以及電池股和核能相關股票的樂觀表現，支撐了股市向上。

三星電子升1.01%，報6萬韓元。SK海力士升1.45%，報8.39萬韓元。

電池製造商樂金能源解決方案(LGES)大漲6.63%，母公司樂金集團也上揚11.02%。同業的三星SDI和SK創新也分別上漲3.12%和5.5%。

在南韓與波蘭簽署開發核電廠協定之後，核能相關股闢大漲。斗山能源(Doosan Enerbility)漲19.6%，韓國電力工程(KEPCO E&C)也大漲29.9%。

韓元上漲0.5%，為1417.2韓元兌1美元。