港股7日持續反彈，恆生指數開低超過百點後，一度大漲660點，高點曾達16,821點，收在16,595.91點，漲434.77點或2.69%。國企指數收5,636.21點，漲153.69點或2.8%。

金融族群扮演領漲角色，香港交易所漲5.4%；匯豐控股漲3.7%，中國平安漲6.2%，友邦保險漲3.3%，工、建、招三大內銀股漲2.3%至3.2%。

同時，大型科網股也表現不錯，小米漲5.1%，京東漲3.1%，騰訊漲2.8%，美團漲2.4%，阿里巴巴小跌0.3%。另外，商湯飆漲35%，嗶哩嗶哩大漲9.3%，快手獲北京廣播電視台入股，股價大漲8.2%。

內地房地產類股續漲，碧桂園飆升11%，碧桂園服務大漲9.6%，龍湖集團漲5.4%，中國海外、華潤置地以及萬科企業都漲2.9%至3.1%不等。

其它大型類股方面，舜宇光學飆漲11%，藥明生物大漲8.4%，申洲國際漲6.1%，中國宏橋以及東方海外都漲5.9%。不過，比亞迪因被股神巴菲特減持，股價一度下跌4.5%，但收漲0.7%。蒙牛乳業也跌挫1.6%，表現不佳。