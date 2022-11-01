富邦投信11月1日發佈旗下四檔台股ETF收益分配期前公告，包括富邦台50(006208)、富邦公司治理(00692)、富邦特選高股息30(00900)及富邦台灣半導體ETF(00892)將於11月16日除息，預計配息金額分別為每單位新台幣0.97、0.55、0.15、0.34元，投資人最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

歷史悠久的富邦台50(006208)，追蹤市值前50大企業，掌握台灣經濟核心，市價低於60元的低門檻，讓投資人可簡單投資。同時，該ETF經理費僅0.15％，為全市場台股原型ETF中最低，大幅減少投資成本。富邦投信表示，由於今年市場持續下探，使得投資人逐漸將資金慢慢轉向大型股來降低投組波動度，富邦台50(006208)受惠於上述因素，截止今年9月，不僅每月呈現淨流入，今年以來累計流入金額已逼近新台幣250億元，總受益人數更創下歷史新高23.1萬人，並仍在持續成長，因此在震盪的2022年中，富邦台50(006208)將是投組配置中不可或缺的核心標的。

另外，隨著環保意識抬頭，永續投資逐漸成為市場主流，雖然台灣的發展起步較晚，但近幾年的成長速度卻飛快，截至9月底，國內有5檔台股ESG型ETF，其規模已來到新台幣1,569億元，成長幅度遠超於其他類型ETF。富邦投信早在2017年超前部署永續投資產品，成立富邦公司治理(00692)，透過多元布局於100檔永續優質企業，涵蓋多個產業，達到完整風險分散，使得基金不追求短期爆發，反而是注重長期穩健表現，是一檔經得起長期考驗的ESG基金。

富邦投信進一步指出，近期隨著台股跌破萬三，其殖利率已來到5.56％，遙遙領先許多市場，本益比更僅剩9.3，除了意味著台股已修正過多外，高殖利率也將吸引投資人進場布局，採取半年配的富邦公司治理(00692)，以及採取季配的富邦特選高股息30(00900)，在注重穩健表現的同時也不忘配息。

富邦台灣半導體ETF(00892)也在本波配息行列之中，富邦投信表示，雖然目前因全球經濟成長力道趨緩，終端需求降溫，但年底的消費旺季即將到來，而按照往年經驗，年底前都將會帶起一波消費熱潮，推升電子產品需求，半導體產業年底前有機會拉出一波反彈小高潮，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，皆是達成微笑曲線的較好投資時點。欲參與除息機會的投資人，可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。