對中指定數字或姓名的消費者，「新馬辣」升級九孔鮑吃到飽。(馬辣集團提供)

「新馬辣PLUS＋」對符合條件者提供全桌無限供應北海道生食級大干貝。(馬辣集團提供)

「涮樂」對於符合條件者，全桌「鮮甜白蝦」無限開吃。(馬辣集團提供)

視覺系鍋物「問鼎」依不同方案消費，享不同額外升級。(馬辣集團提供)

符合條件者到「熊一頂級燒肉」消費，選擇指定方案，全桌爽吃北海道生食級干貝。(馬辣集團提供)

「哞哞屋和牛燒肉」推出新品「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」，不限時段、人數及價位，活動期間到店用餐即可享用。(馬辣集團提供)

民眾到「夯下去新潮和牛燒肉」用餐，選擇指定方案，全桌可享雲林北港烏魚子吃到飽。(馬辣集團提供

11月7日為節氣中的「立冬」，宣告著冬天即將來臨，不少民眾開始進補，「馬辣集團」瞄準冬立食補商機，集結旗下10個品牌，推出一系列優惠方案。即日起到11／30，2成人以上同行，姓名中有「立、冬、進、補」任一字，可同音，或身份證、健保卡字號有「0、1、2、6」任2碼的民眾，數字可重複，提前1日以上預約並告知參與活動，即可依品牌享不同優惠，包括九孔鮑魚、北海道生食級干貝吃到飽等升級福利。

在鍋物方面，「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」針對符合條件者，全桌大放送「XXL東石大蛤吃到飽」；就算沒有符合資格，本月快閃商品南美洲無籽紅葡萄也有無限供應。而「新馬辣」則是升級九孔鮑吃到飽；「新馬辣PLUS＋」對符合條件者提供全桌無限供應北海道生食級大干貝。

符合資格者到「涮樂和牛鍋物」用餐，選擇指定方案，全桌可享鮮甜白蝦吃到飽。而以浮誇聞名的視覺系鍋物「問鼎 皇上吉祥宮廷火鍋」，依照不同價位的指定方案，贈送不同好料，選擇指定方案「988」可享每成人贈美國見島和牛1份，2成人2份，以此類推；若選擇「1688」指定方案，2位成人贈加拿大波士頓大龍蝦1份，4位成人2份，以此類推，或可選佐渡花蟹不限量吃到飽。

針對燒肉控，「熊一頂級燒肉」則是指定方案且符合條件者，全桌可享爽吃北海道生食級干貝或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。另外，「哞哞屋和牛燒肉」則提供符合資格者選擇指定方案，全桌享雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽。「哞哞屋」11月推出秋冬補氣新品「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」，不限時段、人數及價位，民眾活動期間到店用餐即享「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」爽吃到飽。

活動期間，民眾到「夯下去新潮和牛燒肉」用餐，選擇指定方案，全桌可享雲林北港烏魚子吃到飽；「燒肉ChaCha」則是給予五星好評，免費升級自助吧、日本明治冰品爽爽吃。

另外，「狗一下居酒食堂」不限時段，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤松阪豬」1份。忠孝店推出吃到飽方案，日限20組，最低988元起即可享美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、香烤巨大海虎蝦等逾百道頂級、精緻日料吃到飽。