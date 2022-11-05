2022台北市長候選人電視辯論5日登場，3位候選人黃珊珊、蔣萬安、陳時中，皆以不意外的西裝正裝亮相，前者以全身白色套裝、白色高跟鞋的穿著出席，後兩位則選擇正式，不過於莊重死板的海軍藍西裝亮相。

代表國民黨的蔣萬安此次以深藍色西裝搭配同色系格紋領帶亮相，塑造中規中矩、低調沈穩的氣息，西裝版型上俐落，也與其青壯年的身份相互呼應，不過或許是其肌肉健壯，故看起來有點過緊，尤其在進行大動作時，西裝肩線、腰身線條上都會有不自然的凸起。

代表民進黨出戰的陳時中，也同樣選用藍色系西裝亮相，不過較於前者而言色系更深些，但透過選用亮色系的銀灰色斜紋領帶搭配，塑造出穩重又兼具些微亮點的服裝風格，另外在開場前陳時中也表示有特別整理頭髮，使整體有展現出較為年輕、明亮的氣息。

以全套白色西裝亮相的黃珊珊，選用國內外女性政治人物最常選穿的保守系穿搭，以象牙白褲裝搭配粗跟靴，營造俐落幹練的意象，同時也與其無黨籍的身份不謀而和，在妝容方面粉底的顏色在燈光下，與脖子上差了一個色調，不過整體而言並不會到特別突兀。

本報也特別邀請有針織女王之稱的潘怡良設計師，依照專業服裝設計師的角度來看三位候選人的穿著，「黃珊珊穿上白色套裝，在三位中特別亮眼，身型嬌小的她也能讓氣勢提升；陳時中的穿著感覺有比較有特別安排，在領帶部分選擇銀灰色，加上適度的妝髮，整體變年輕;唯獨蔣萬安整體服裝較為中規中矩，髮型也顯老，建議應該領帶的選擇上做改變，修飾一下髮型會更好，會更加年輕有精神。」

另外，觀察國內外政治人物出席重要場合時的服裝可發現，女性政治人物經常選用「白色」來凸顯，而這也並非女性首度以「白色」來表示女權，也是美國女性參政的代表色，故不少知名女性政治人物，經常選用白色西裝，例如日前閃電登台的裴洛西、1968年，Shirley Chisholm是第一位黑人女性當選國會議員，當天也以白衣亮相。

整體而言，三位候選人在服裝選擇、造型方面皆打保守牌，相較於許多國外政治人物經常利用服裝來強化其政治理念的方法而言，較無可看性。