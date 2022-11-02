後疫情時代來臨，消費型態也跟著轉變，民眾就近採購需求擴增，推升便利商店、超級市場、量販店的營收成長與零售數位轉型。東森(2614)旗下的東森購物推出4項自營品於實體通路全家便利商店販售，董事長王令麟發出豪語，在全家設立的東森自營商品營收目標，2023年可望上看10億，2027年希望能夠邁向100億的目標。

王令麟指出，東森服務會員超過22年，累積千萬會員消費數據，為滿足生活需求，東森致力開發各種自營產品，今年東森的自營產品將達112億元的規模，其中自營的好吃、美麗、健康、生活、寵物這五類產品將達到77億元，佔 68％，明年五類產品達111億元，2028年預計達到377億，佔整體自營品的83％。

東森購物推出4項自營品於實體通路全家便利商店販售，以服務東森購物近1000萬會員，在「全家」全台4100間店舖便利購買，希望能發揮OMO最大綜效。

王令麟說，未來東森跟全家也將持續更緊密地合作，今年東森購物的年菜就準備提供全家超商取貨服務，將提供東森購物的消費者最高品質的服務。