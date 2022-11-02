台股11月連二日交易，出現跌深反彈，今（2）日以上漲62點收在13,100點，但因市場屏息以待美國升息後對外釋出方向，市場觀望濃厚，成交值僅有1,543億元，至少寫2年來新低，若稍晚加計盤後及鉅額交易成交值未明顯擴增，則可能進一步寫下逾19個月來新低。

隨著美國11月升息即將進入倒數，美股1日拉回休息，台股從11月開盤後連二天上漲，為11月帶來好彩頭，不過，在市場屏息以待美國11月除了升息3碼之外，也關注聯準會是否釋出何時可停止升息循環之際，台股除了可能來自政策或壽險資金等特定買盤點火，帶動指數反彈，但市場追價意願不高，觀望氣氛高，反彈無量。

據統計，台股收盤成交值1,542.78億元，已是2020年10月23日之後新低量，但最後仍要看盤後及鉅額交易情況，若量能未明顯擴增，則可能進一步創下2020年3月24日1,548.93億元之後，或2020年2月25日1,554.87億元之後新低。