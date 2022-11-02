搶攻解封商機，LINE Pay提供用戶多項旅遊回饋賺LINE POINTS。機場交通搭乘桃園捷運筆筆享20％回饋，預定中華航空機票最高可享8％回饋，走一趟森林公園或泡湯釋放壓力也可享6％回饋。行前更可透過LINE Pay金融平台購買旅平險或快速申請海外消費加碼回饋的信用卡，致力成為用戶國內外旅遊的神隊友。

LINE Pay串連國內熱門溫泉飯店包括北投麗禧溫泉酒店、北投老爺酒店等，即日起至2023年1月2日，結帳時以LINE Pay付款，即享LINE POINTS 6％回饋。泡湯後的靜謐品茗更讓身心靈都獲得舒緩，即日起至11月30日，至和合青田、小隱茶庵信義店、古禾拾茶等人氣質感茶屋，結帳時以LINE Pay付款筆筆消費享8％回饋。為讓用戶享受疊加的超優回饋，至LINE Pay好康地圖點選「泡湯推薦」 即可領取100元優惠券，點選「精選茶屋」還可領取30元的優惠券，皆可於消費滿額時立即折抵。

走一趟賞楓或森林系之旅，吸收滿滿芬多精療癒身心，LINE Pay串連滿月圓、東眼山、奧萬大、墾丁等14處國家森林遊樂區，每週六、日使用LINE Pay享LINE POINTS 6％回饋，使用綁定之中國信託LINE Pay卡再享最高4％回饋。

LINE Pay應援用戶海外機票行程等規劃。即日起至11月23日，於中華航空官方網站及手機app消費，結帳時透過LINE Pay付款，且單筆交易滿9999元享LINE POINTS 4％回饋，若使用已綁定的富邦J POINTS卡、JU卡，或聯邦賴點卡，再享最高4％回饋，合計最高可享8％回饋。此外，ITF台北國際旅展將於本月4日開跑，於中華航空攤位現場加碼發放專屬1000元優惠券回饋，單筆消費滿9999元立即折抵。

海外旅遊行前規劃不可少，在Klook可一站購足熱門景點門票、一日遊行程、交通票券等多種商品，即日起至11月12日止，於Klook結帳時透過LINE Pay付款單筆消費滿200元即可抽紅包，最高可抽LINE POINTS 111點，單筆消費滿額999元再享9％回饋，Klook新用戶消費滿額再享10％回饋。此外，11月16日至2023年1月29日，於昇恆昌單筆消費滿2000元享LINE POINTS 88點回饋。

LINE Pay也貼心提供機場交通回饋，不論是搭乘台灣大車隊或桃園捷運均可享LINE POINTS回饋。至12月31日止，使用台灣大車隊app線上預約「機場接送」，以LINE Pay付款單筆消費滿800元享10％回饋。即日起至2023年1月2日，搭乘桃園捷運以LINE Pay乘車碼扣款，筆筆消費享20％。