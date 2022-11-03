產業周轉金資金需求減，國銀放款增幅減。金管會銀行局副局長林志吉公布，截至2022年9月底止，本國銀行放款總餘額新台幣36兆3,783億元，較上月底增加3,493億元，比8月的增額3,885億元減少392億元，林志吉分析，主要是周轉金、不動產放款增額雙降所致。

林志吉指出，9月雖然月增金額比8月小，但放款動能持續。就用途別來看，「企業周轉金」新增2,211億元，比8月的2,815億元，少了604億元；「購置不動產」新增874億元、「購置動產」新增215億元、「企業投資」新增193億元。截至2022年9月底止，周轉金放款達18兆4,121億元、不動產放款達15兆9,322億元。他分析，周轉金增額減少主要是各產業資金調度所致。

銀行局統計，今年前九月放款增加前三大為：台銀新增4,259億元、中信銀新增3,010億元、一銀新增2,263億元；若是9月單月增加前三大為：台銀的1,454億元、合庫的689億、彰銀的313億元。

不過，值得注意的是，今年國銀存放比又開始飆高，截至今年九月底，國銀存款已飆破51兆元，存放比再度回到70％以上，來到71.17％，比8月還多0.23個百分點。

據銀行局統計，截至2022年9月底止，國銀逾期放款金額為565.69億元，較上月底增加0.08億元；逾期放款比率為0.16％，與上月相同，較去年同期減少0.03個百分點。備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為854.27％，較上月底847.07％增加7.2個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

金管會表示將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。