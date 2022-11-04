Jolin年底即8度攻蛋。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）年底即將8度攻蛋，於12月31日及明年1月1、2、6、7、8日舉辦「TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」，門票將於明天（5日）啟售，開賣前夕她預告「有喜」，12月初將推出新歌且於演唱會上首唱，也許下新年願望大家「身體健康」、「一起跨年」，更透露除了籌備演唱會，已開始構思下一輪巡演腳本。

去年四月結束第17場演唱會的Jolin，這次相隔一年半再開唱，對於要再度重啟演唱會，坦言心中浮現的第一個念頭是「怎麼還要再唱？不是大家都聽過了嗎」？話雖如此，懷念與歌迷一同跨年迎新的Jolin立刻投入備戰狀態，求新求變的她特別召集團隊討論，除了將全數更新這次最終章巡演的造型外，更預告將首唱新歌，就是希望在名為「最終章」的演唱會上仍讓歌迷感受到新意與誠意。

Jolin表示：「希望沒看過的人可以來，也希望觸及到更多群眾。當然我們也會更努力，萬一還有重複看的朋友們想來，還是會有不一樣的細節以及華麗的服裝可以期待。」而歷經這一年半與疫情共存的生活體驗，Jolin希望藉著這場在後疫情時代重啟的UGLY BEAUTY最終場與大家一起許下「身體健康」的新年願望，更特別想跟睽違許久的歌迷說：「大家都要保持健康跟頭好壯壯，年底可以一起在小巨蛋Party同歡，除舊佈新迎新年！」

全心投入演唱會前置作業之餘，Jolin承襲先前演唱會慣例，將在接下來UGLY BEAUTY最終章送給買票入場的歌迷人手一把限定版「時尚螢光橘」斧頭手燈，她特別拍攝全新宣傳照，身為「消極掰」幫主的她號召粉絲們：「斧頭幫眾們，UGLY BEAUTY年終『周年慶』要到了，準備好跟消極掰幫主再嗨一回了嗎？」演唱會門票11月5日15：28開賣，購票洽KKTIX網站。