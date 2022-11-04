長榮（2603）董事會4日通過以盤後鉅額交易方式，買入長榮鋼（2211）19％股權，每股成交價為48.2元，交易總金額為38.19億元，持股達79,248張。因長榮鋼第一大股東長榮國際10月26日也申報鉅額逐筆交易，將轉讓所有持股91,101張，持股21.69％，市場研判是長榮集團兄弟兩派和解後，已開始朝著解散長榮國際、長榮巴拿馬國際的計畫進行。

長榮國際10月26日申報轉讓長榮鋼21.69％股權，張數91,101張，轉讓日從10月29日到11月28日。