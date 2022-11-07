玻纖布在補庫存需求挹注下，陸資廠玻纖布報價已於10月落底，甚至開始調漲報價，受惠於伺服器及車用電子需求增溫，且玻纖布終端庫存調整告一段落，富喬(1815)陸續向客戶調漲玻纖布報價，玻纖布產業已現回穩契機。

通膨升息、俄烏戰爭及大陸封控衝擊終端消費市場，智慧型手機/NB/PC市況低迷，大陸玻纖廠為拼現金流不惜殺價清庫存，讓今年以來玻纖布價格慘跌，不過歷經幾個月調整，陸資廠玻纖布報價已於10月落底止跌，部分廠商更開始調漲報價，玻纖布產業可望觸底回穩。

富喬主要產品為電子級玻纖布，以及工業/電子級玻纖紗，其中玻纖紗有虎尾及斗六有兩座廠，其中虎尾年產約4.6萬噸玻纖紗，斗六廠年產約3.6萬噸玻纖紗；在電子級玻纖布方面，富喬斗六廠年產12000萬米，大陸東莞廠有400台織布機，年產9360萬米。

隨著玻纖布庫存調整告一段落，富喬近期陸續向客戶調漲玻纖布報價，而公司也計畫將玻纖布產能全產開出，為營運帶來支撐。

在工業/電子玻纖紗部分，富喬主攻歐美市場，近期歐洲受到俄烏戰爭及能源價格高漲影響，整體需求較弱，不過富喬預期，最壞應該是今年第4季。

富喬今年上半年營業淨利為1.86億元，受到長期投資持股股價走跌影響，稅後盈餘為5818萬元，每股盈餘為0.14元，截至今年6月30，富喬每股淨值為16.91元；累計前9月合併營收為36.37億元，年減8.92%。