PLATTS報導，在廠商持續執行減產救市策略下，遠東區石化上游原料乙烯攀揚15美元，丙烯小跌5美元，台塑化(6505)、中油石化事業營運疏壓走堅。不過，隨著月底交割臨近，「金九銀十」時間步入後段，加上歲休結束，供給增加，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情除PVC持平外，其餘聯袂趨緩走跌。

其中，EVA持續高檔拉回，重挫175美元，每噸價格失守2,200美元整數關卡，下探2,180美元；PP、ABS因原料丙烯、SM成本支撐減緩、供給放大，報價下滑55美元、50美元，每噸報價895美元、1,330美元。LDPE也隨買氣不振，下跌30美元；LLDPE、PS同步走跌20美元：HDPE小跌10美元。

廠商表示，大陸華北、東北地區電石採購價上漲100元人民幣/噸，寧夏低端出廠價上漲，其餘價格維持穩定。電石運輸狀況不穩，開工低位，下游到貨不均衡，適時增添PVC支撐力道，惟下游採購積極性一般，部分成交略有好轉，整體現貨交投氣氛平平，壓抑上揚空間。

近期受疫情、運輸、原料到貨等問題供給端存部分擾動，大陸PVC處於偏低位置，社會庫存連續兩週去化，加上近期燒鹼下跌、原料電石上漲，導致一體化利潤壓縮。

由於下游低價貨源需求未見明顯放量，房地產對PVC需求刺激有限，且冬季北方降雪後對終端開工造成阻礙，高庫存仍對價格形成壓制，短期PVC或底部偏弱震盪。

此外，大陸華東港口純苯市場略跌，下游SM（苯乙烯）近期停車或降負荷較多，新裝置需求投產基本到11月中旬，第四季計劃檢修有限，加上進口供應較為寬鬆，供需仍以累庫存為主，SM行情寬幅震盪整理。