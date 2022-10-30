昨日中午台鐵善化站北邊發生電車線斷落事故，台鐵今（30）日上午表示，經現場電力單位連夜全力搶修，隆田=善化間西正線已於今日上午10點搶通，隆田=善化=新市間恢復雙線通車。

台鐵表示，昨日中午13點05分台鐵善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。經現場電力單位連夜全力搶修，隆田=善化間西正線已於今日上午10點搶通，隆田=善化=新市間恢復雙線通車。

台鐵表示，截至今日上午8點為止，本次事故影響101列次、延誤4790分，旅客2萬840人次。對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次的對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。台鐵表示造成旅客時間延誤，深致歉意。