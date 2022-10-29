台鐵隆田至善化間今日下午1時許發生電車線斷落事故，經查元兇疑為上方陸橋的水泥塊脫落所致。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵隆田至善化間今日下午1時許發生電車線斷落事故，東正線直到晚間9時才搶通，西正線則要明日才能恢復通車，事故影響66列次、延誤2206分、旅客1萬4425人次。台鐵初步調查發現，是地方政府負責養護的光文陸橋有水泥塊掉落撞壞電車線，才引發後續連鎖事故，將向地方政府求償。

台鐵指出，善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺；西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。115次PP自強號受電車線掉落影響，停於善化至新市間，另派9輛DMU編組至事故現場接駁旅客，並於下午4時32分開往高雄、屏東。

事故之後，南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返；上行對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返。新營至台南間採公路接駁。

台鐵調查，現場發現善化站北端橫渡線電車線上方，光文陸橋樑體下緣有巨型水泥塊剝落，長1.1公尺、寬18公分，撞及電車線主吊線，主吊線受損後影響電車線張力造成下垂，適逢下行115次進站時被其集電弓勾到。

經搶修後，東正線於晚間9時搶通，西正線預計明日首班車前搶通。台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費。