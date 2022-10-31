受到宜蘭地區豪雨影響，台鐵宣布平溪線今（31）日上午10點40分預防性停駛，瑞芳=菁桐間公路接駁也因雨勢影響自11時15分起暫不啟動。

106縣道是台北縣石碇、平溪鄉的重要聯絡道路，不過台鐵表示，由於106縣道同樣受到豪雨影響，瑞芳=菁桐間公路接駁自11時15分取消，不辦理公路接駁。

台鐵表示，平溪線（三貂嶺至菁桐）停駛受影響車站包括三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐。預計明天恢復通行。