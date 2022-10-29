台鐵自強號南下115車次29日下午1時5分行經善化站北邊，突然遇上軌道上方電線掉落，造成隆田到新市站停電，台南至新營段南北雙向停駛，該列車卡在平交道上，乘客等了3小時，才見台鐵調來柴油動力列車輸運，部分乘客選擇改搭公車離去，目前電力仍在修復中。

自強號南下115車次行經善化站北邊小新營平交道時突然停駛，有乘客表示感覺壓到異物，不久列車就宣布電力中斷停駛。

台鐵表示，自情號南下115車次列車因受電車線掉落影響，停在善化與新市之間，隆田到新市鐵路段停電無法行駛列車，南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返，北上對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返。新營到台南間則改採公路接駁。

為了輸運受困在自強號115車次的乘客，台鐵找來3輛遊覽車接駁部分乘客先行離去，其餘約有250名乘客選擇在現場等候接駁，約3小時之後，台鐵才調來柴油動力自強號列車。下午4時35分載著剩下的旅客駛離現場，另一部柴油動力機車頭將停駛的115車次自強號拖離，台鐵承諾該列車乘客可在各車站辦理全額退票手續。

因台鐵的隆田到新市段南北雙向停駛，影響的車次與乘客尚難以估算，台鐵在台南與新營之間啟動公車接駁，全力搶修電力。