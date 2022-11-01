受制PVC市況低迷，加上原料成本漲幅侵蝕利差空間，專業廠華夏(1305)第二季營運盈轉虧，每股虧損0.15元，上半年EPS縮水至0.62元。不料，第三季通澎、大陸防疫管控衝擊油價、石化行報價大跌，不僅台塑四寶第三季獲利大減，華夏營運也苦吞連二季虧損，整體營運也淪落由盈轉虧窘境；前三季營收141.3億元，年減6.42％，營業利益虧損9.1億元，稅後虧損3.18億元，每股虧損0.55元。

大陸疫情反覆並採清零封控，造成物流不順及內貿需求萎縮，亞洲市場受到衝擊，PVC行情自第二季高點逐月下滑，並波及全球其他市場；加上EDC美國Vinyl鏈生產狀況頻傳，美國EDC出口價格高掛，影響亞洲EDC行情緩慢走跌，侵蝕亞洲PVC利差。

雖然大陸PVC交易行情自7月中旬起一度觸底反彈，惟通澎重創需求能量，大陸房市不振，導致PVC行情呈現築底震盪走勢。第四季在歲休結束，供給增溫，新增產能能也持續開出，而氣候趨冷、大陸房市依舊疲軟，需求趨緩，PVC目前現貨報價已跌破800美元整數關卡，下探每噸780美元，10月來跌幅4.88％，全年跌幅41.35％。相對原料乙烯870美元，華夏PVC營運仍顯艱辛。