韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）基於市況惡化「前所未見」，將明年的資本支出大砍逾一半。

SK海力士26日表示，記憶體晶片供過於求預料將會延續，明年的資本支出規模將較今年水準減少逾50％。該公司表示，今年的資本支出約在10兆至20兆韓元之間（約70億至140億美元）。

SK海力士同日公布第三季業績，受到晶片需求下滑影響，淨利較去年同期銳減67％，降至1.1兆韓元，遜於分析師預期的1.59兆韓元。

營收年減7％，降至10.98兆韓元，亦不如市場預估的11.81兆韓元。營業利益年減60％，降至1.65兆韓元。

分析師對SK海力士的前景看法悲觀。大和資本分析師指出，SK海力士獲利疲軟可能持續至明年上半年，促使管理階層宣布大幅削減資本支出和調整產量，以因應需求疲弱和庫存增加。

大和資本預期SK海力士明年的資本支出可能減少31％，預期NAND快閃記憶體業務在明年下半年反彈。

俄烏戰爭加重全球通膨壓力，且全球央行積極升息對抗通膨巨獸，皆降低市場對高科技產品的需求。

除了SK海力士之外，多家半導體製造商先前亦宣布削減資本支出，主要因為電腦、智慧型手機和伺服器銷售減弱。

美光（Micron）預估本會計年度的資本支出為80億美元，年減幅達30％。愷俠（Kioxia）計劃自本月起，將NAND快閃記憶體的產量削減30％。

在此同時，SK海力士與其他半導體製造商又面臨美國禁止先進半導體和晶片設備出口大陸限制。部分分析師指出，美中科技僵局可能迫使SK海力士與三星電子在未來幾年大幅調整大陸業務。

SK海力士行銷長Noh Jong-won指出，如果美國的晶片出口禁令變嚴，公司可能被迫出售在大陸的業務。包括SK海力士在內的晶片廠日前獲得一年的豁免許可。