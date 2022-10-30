台積電遭外資瘋狂提款，近期股價頻破底，本周一度下探370元，創下2年多來新低。值得留意的是，台積電總裁魏哲家先是質押1600張自家股票，接著又鼓勵員工休假，這兩件事情讓外界認為有點相互矛盾；對此，知名半導體分析師陸行之也說話了，直指高層的兩大動作，造成正反面不同解讀，確實「不夠細膩」。

魏哲家日前質押1600張股票，讓不少人認為台積電股價已經到底部，以正面訊號來看待，但後來又傳出魏總自錄影片「鼓勵員工休假」，引發外界揣測是否半導體寒冬來了，導致公司營運放緩，消息一出，股價再度慘遭殺戮。

口譯專家王麗莎也在《中國時報》發表評論，台積電如果真的只是希望員工休假，大可私下向主管指示，告知員工即可。偏偏總裁魏哲家就是要親錄一段影片再發給員工。顯然魏哲家沒有避諱這個消息會外流，也不避諱市場會否看衰台積電。她直指「魏哲家的一連串動作讓人不禁想問，是不是嫌台積電還不夠慘，所以一直做球給對手殺？」

眼見鼓勵員工休假風波延燒，台積電罕見發聲明滅火，澄清並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，對今年第四季與2023年維持成長預期均未改變，未來將持續投資台灣，並策略性強化海外投資及生產據點。

陸行之表示，台積電在股價頻頻破底，外資持續賤賣，投資人信心潰散，融資戶即將斷頭出場之際，公司應該思考如何增進股東權益，並澄清及解決市場對地緣政治風險的長期疑慮，急著做這兩件事讓投資人有各種正反面不同解讀，確實不夠細膩。

而如何讓台積電股價止跌，陸行之也給出「兩解方」，包括新增重要對象為策略夥伴，以及加發股利。

陸行之認為，台積電卡在美國技術管制與美國利益至上中間，讓部分全球長期投資人必須考慮地緣政治風險，同時，擔心美國商務部為了扶植國內半導體行業更進一步借題壓制台積電而強迫減碼。因此，台積電是否考慮將美國商務部、歐盟、日本列為策略夥伴，增發新股10％～20％，大幅減少政治風險，也免得這些國家每天看著台積電技術這麼強「都在流口水」。陸行之也謙稱，至於細節討論、如何進行，應是台積電與各國政府的事情，「非我這小腦袋可評論」。

其次，陸行之表示，既然台積電今年資本支出下修約40億美元，以1美元兌換32元新台幣匯率計算，相當多出1,280億元現金可用於增發現金股利，換算相當於每股4.94元，加上之前的11元，每季度股利應該可以增加到接近4元、全年累計約16元。

他說，台積電明年資本支出要是持續下修，就有機會將現金股利拉到每股20元。