台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬鶼鰈情深，張淑芬昨（28日）獲頒遠見高峰會傑出公益服務獎，張忠謀也陪伴出席，張淑芬在台上分享兩人之間的小故事，透露張忠謀總是默默在一旁支持她的慈善活動，更深情喊話，「沒有我先生，就沒有現在的我。」

張淑芬回憶，918花東大地震後，準備搭早上6點的火車赴第一線開心災民，清晨4、5點就起床準備出門，張忠謀也穿著睡衣「咚咚咚」走過來，拍拍她的肩，並沒有多說什麼，總是默默支持她。

張淑芬說，「自己從沒跟張忠謀說過謝謝，但我跟他講過一句話，我覺得我做公益，是把你跟我的福報拿出來跟大家分享。」張淑芬語畢台下響起如雷掌聲。

她也認為，台灣很多善心人在做善事，但沒有走到第一線，不會知道錢有沒有用在對的地方，去到第一線才會發現自己相當幸福，另一個地方的人是沒有聲音的，因此張淑芬希望自己能將他們的困苦與需求讓外界看見。

昨天張淑芬上台領獎時，張忠謀在一旁見證，證詞時，張淑芬也親撫張忠謀的臉頰，兩人之間藏不住滿滿愛意。