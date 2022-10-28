航空巨頭波音的營運挑戰一樁一樁，就在公司公布第三季財報慘虧33.08億美元（約新台幣１千億）的同時，曾因波音737故障發生189人死亡的獅航又傳出一台波音737客機在起飛不久後，出現發動機起火的危急狀況，儘管最後平安無事降落，但在相關事故原因被查明前，波音與737客機的安全性再遭質疑，對於公司來說，簡直是屋漏偏逢連夜雨。

綜合外媒報導，波音第三季營收159.56億美元，年增率達4.5%，但卻出現33.08億美元的虧損，是去年同期1.32億美元33倍，EPS每股虧損6.18美元，遠遠超過市場預期的0.07美元，財報顯示，虧損主要來自波音軍工業務，虧損28億美元。

尷尬的是，在波音公布財報的同一天，印尼獅航一架737客機才剛起飛半小時左右，就發現左側發動機起火的故障，緊急返航迫降後並沒有造成人員傷亡，機上載有169名乘客與6名機組人員。

隨後獅航發布聲明指出，該架班機是在確認一切都符合安全規定後才起飛，但在高度達到3千英尺後發現有異狀，為了保持乘客與機組員的安全才緊急返航，相關技術人員正在檢查事故發生的原因。

即使如此，才剛復發的737機型再出狀況，不免仍引發質疑，這也讓波音再次面臨挑戰，波音目前也必須解決需要在12月下旬讓737 MAX 7及MAX 10通過美國聯邦航空管理局（FAA）認證的問題，但波音提出的文件顯示，除非美方延長認證的截止日，將無法順利拿到許可證。