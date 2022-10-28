晶片製造大廠英特爾下修全年營收和獲利預測，並警告將裁員減支，目標是在2023年削減銷售成本和營運費用30億美元，以及到2025年底每年節省80億～100億美元。不過，其個人電腦（PC）晶片業務超出市場預期，仍在盤後帶動股價勁揚。

英特爾目前盤後股價上漲5.5%，稍早前一度大漲7%。

今年以來英特爾股價已經下跌約47%，表現落後標普500指數和費城半導體指數。

●第三季財報與全年展望

英特爾第三季營收年減15%，為153.4億美元，優於市場預期的152.5億美元，且跌幅較前一季的年減22%放緩。

經調整後每股盈餘為59美分，優於市場預估的32美分

頁獻營收最多的客戶運算集團（Client Computing Group，包括PC晶片等）營收年減17%，為81億美元，但優於較第二季的77億美元和市場預期的75.8億美元。

數據中心和AI部門（Datacenter & AI，包括伺服器晶片、記憶體和FPGA）營收年減27%，為42.1億美元，不及市場預估的46.7億美元。

網路與邊緣集團（Network and Edge Group）營收年增14%，為 22.7億美元，落後市場預估的24億美元。

英特爾將2022年全年營收預測從介於650億～680億美元下修至介於630億～640億美元，遠不及其最初的預測（約760億美元）。根據Refinitiv調查，分析師預測均值為652.6億美元。

全年調整後每股盈餘預測從2.30美元下修至1.95美元，不及分析師預估的2.15美元。

●高層說法

執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，下修財測是因為考量經濟不確定性將一直持續到明年。在談到第三季數據中心營收下滑27%時，季辛格表示，英特爾正努力提升該部門的營收表現。

英特爾將本財年資本支出預測從先前的270億美元下修至250億美元。

被問及裁員計畫時，季辛格表示，這將是公司降低成本計畫的其中一部分。在人力成本方面，我們可以做的只占公司整體成本結構的一小部分，因此提高工廠效率對我們而言比縮減人力成本更重要。季辛格表示，將自第四季起開始進行裁員減支，但他未具體說明會有多少員工受到影響。

就在季辛格即將掌舵之前，英特爾在2020年底的員工人數達110,600名員工，而到今年10月初，員工人數已經增至131,500人。

英特爾表示，公司的目標是明年成本減少30億美元，以及到2025年底每年可節省80億～100億美元。

季辛格坦言第三季英特爾的數據中心晶片市占再度流失，「我們沒有推出像Sapphire Rapids這樣的新產品，但由於這些產品現在已經全面投產，我們正在積極擴產，因此未來我們的情況會更好。」。他表示需要幾季才能提高產量。不過，季辛格表示，第三季英特爾在PC市場的版圖明顯改善。

不利的宏觀經濟環境使PC和數據中心市場前景蒙上陰影，而這兩者都是英特爾的主力市場。Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，英特爾以PC晶片為主的客戶運算事業帶來一線希望，其銷售額連續增長，讓投資人看好其市占流失的劣勢已經大幅緩解。我們相信英特爾數據中心市占版圖的流失也可望在明年減緩。

通膨飆升削弱對電腦等電子產品的需求，讓苦於出清庫存的相關企業不得不取消晶片等零組件訂單。根據Counterpoint Research 調查，第三季全球PC出貨量下滑15.5%。英特爾預期2022年PC市場衰退幅度介於15%～19%。儘管如此，季辛格表示，英特爾預期PC市場明年將達到2.7億～2.95億台。