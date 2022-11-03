英特爾（Intel）創新論壇台北場（Intel Innovation Taipei）2日盛大登場，除表示將深化與台灣生態系廠商合作，攜手共創精銳解決方案、打造未來開放式生態系外，並宣布已展開進行台灣先進資料中心開發實驗室的籌備。

英特爾指出，此次為英特爾亞太暨日本區首場實體創新論壇，除將美國主場的精彩資訊移師台北，更針對台灣生態系合作廠商量身打造更多在地內容，吸引超過600位業界人士、開發者、媒體和分析師共襄盛舉。

此次創新論壇除了3場主題演講及23場分堂課程外，現場亦展出橫跨PC客戶運算事業群（CCG）、資料中心與AI事業群（DCAI）、網路與邊緣運算事業群（NEX）、加速運算系統與圖形事業群（AXG）的14個最新技術與解決方案及應用案例。

英特爾企業副總裁暨亞太日本區總經理Steve Long開幕致詞時表示，科技逐漸成為人們日常生活的核心，運算、連接性、雲端至邊緣基礎設施、人工智慧和感測等5個科技超級力量，正驅動著各種需求。

Steve Long指出，英特爾正藉由持續發展中的摩爾定律，逐步取回技術領先地位，此過程亟需仰賴開放式生態系，給予開發者開放性、選擇性和信任感。台灣生態系廠商尤其關鍵，是打造未來數位世界的基石。

英特爾企業副總裁暨資料中心與AI事業群–資料平台工程與架構事業部總經理Zane Ball表示，英特爾與台灣生態系有著長遠的創新與合作基礎，將攜手引領科技轉型、打造未來開放式生態系，並宣布已展開進行台灣先進資料中心開發實驗室的籌備。