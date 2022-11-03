訊連(5203)今天召開線上法說會，董事長黃肇雄指出，第四季營運表現與第三季差異不大，三大成長性產品年對年營收增幅還是不錯。因為市場景氣變化，PC跟手機出貨都有下降，但對訊連本業還是相當有信心，除非景氣變成嚴重衰退影響會較大，整體而言，第四季跟2023年仍持審慎樂觀看法。

訊連第三季營收4.29億元，年增15.7％，主要三大成長型產品線成長強勁，費用增加25.9％，使得營業利益0.52億元，年減7.4％，稅後淨利0.87億元，年增52.8％，主要去年有認列玩美虧損0.04億元加上匯兌收益0.46億元，每股盈餘1.1元。

前三季營收12.5億元，年增7.2％，營業利益1.33億元，年減9％，去年前三季有外匯損失0.13億元、認列玩美移動損失0.17億元，今年前三季匯兌收益0.83億元，帶動稅後淨利2.3億元，年增58％，每股盈餘2.93元。

訊連轉投資的玩美移動正式掛牌，訊連有認購300萬美金私募增資，第四季將認列這筆業外損失，而合併及私募增資完成後，訊連共持有玩美移動31.25％持股。

玩美移動掛牌上市後，訊連有潛在持股處分利益，因為持股成本相當低，黃肇雄認為，即使美股不佳，還是有不錯收益，但明年11月1日前都不能處分，之後再看股價及訊連本體獲利情況。

黃肇雄指出，三大成長型產品線-PC Creat電腦創意編輯軟體、Mobile APP手機行動創作應用程式、人臉辨識產品第三季表現相當滿意，訊連2019年開始轉型，成長持續往上，今年三大成長性產品單季營收達到1052萬美元，年增32％，營收占比由去年同期59.9％提高到73％。其中，730萬美金來自訂閱制，年增22％，PC Creat第三季營收714萬美元，年增41％，Mobile APP營收260萬美元，年增0.1％。

人臉辨識獲得數個知名企業合約，還沒有很大營業額，去年第三季營收33.3萬美元今年單季營收77.9萬美元，雖然年增134％，但絕對值還是偏低，目前感受市場成長性及需求強勁，必須等待時間發酵，人臉辨識現在還在布局，2023年底會有更清楚的貢獻度。