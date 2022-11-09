漲價、出貨動能復甦助力，南寶（4766）第三季毛利率24.3％較第二季回升1.4個百分點，營業利益5.33億元，年增219.6％，淨利3.71億元，年成長219％，EPS3.08元；前三季營收、獲利、EPS齊創上市新高，營收年增25.39％，淨利14.27億元，年成長94.5％，並超越歷年全年獲利表現，EPS11.84元。

南寶因運動品牌客戶持續回補庫存，加上去年受越南疫情影響基期低，第三季營收季增4.6％、年成長39.4％，為單季歷史新高。其中，接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增47.3％，營收比重約74％；建材與塗料業務第三季年增19.5％，營收比約23％。

南寶表示，雖然原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，與客戶溝通成本壓力與調整產品價格有時間差，效應持續逐步反映，毛利率自去年第四季落底來逐季回升；營業費用方面控制得宜，第三季營業費用率15.2％，較去年同期下降2.6個百分點。

展望後市，南寶認為，前10月營收182.91億元，年增25.44％，已超越歷年全年營收。其中，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，將帶動今年全年營收成長，再創新高；其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務也仍以持續成長目標努力。樂觀期待今年營收、獲利表現齊創歷史新高。