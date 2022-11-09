宏佳騰（1599）公布財報，前三季合併營收26.45億元、年增0.93％，再創同期新高；前三季稅後純益2.32億元，EPS為3.17元，年減16.58％，衰退主因為行銷成本增加及製造成本提升導致毛利率略微降低所致。

在外銷市場部分，宏佳騰表示，由於市場供貨充足，Polaris與YAMAHA兩大ATV（沙灘車）廠近來拉貨較為趨緩，但仍呈現穩定供貨的態勢。而10日即將登場的米蘭國際兩輪車博覽會（EICMA，簡稱米蘭車展）中，宏佳騰也首度展出以LG電池系統為主的Ai-2充電版電動機車。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，格拉斯哥氣候峰會COP26中全球對於2050年達到碳排放淨零已有所共識，電動車儼然成為全球交通工具發展的重點。近年來電商崛起，為求便利性及時效性，商務用的機車市場需求度逐年攀升，宏佳騰繼去年推出採用Gogoro Network電池系統，全台首創針對物流業者與載貨需求打造的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather後；今年也針對歐洲推出不同電池系統的Ai-2。

鍾杰霖表示，宏佳騰擁有多年且豐富的國際市場經驗，因此能隨時針對國際客戶需求，提供不同市場、因地制宜的產品設計方案。

除積極拓展海外市場，宏佳騰智慧電車系列在國內也相當受到企業與政府部門的青睞，不僅台灣松下（Panasonic）、DHL國際快遞採用商用三輪智慧電車Ai-2 Gather；台中市政府、三重區公所也購買宏佳騰智慧電車作為公務車使用。

鍾杰霖表示，運具電動化更已成為全球落實零碳運輸發展重點，未來宏佳騰智慧電車將持續以最接地氣的服務量能，結合領先業界智慧科技技術與優異動力性能的綠牌、白牌與商務三輪智慧電車車款。

在油車部分，宏佳騰繼7月底推出兼具靈活與黃牌路權的上手級重裝速可達STR與全新定位的前衛白牌All New CO-IN大獲市場好評後，宏佳騰也將持續開發吸睛、高CP值的產品，並透過油電資源的互補共進，提供消費者更多元與實用的服務。