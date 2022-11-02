美國聯準會（Fed）今年大舉升息打擊通膨巨獸，1至2日的例會預估再次升息3碼。然而激進升息讓聯準會的財報由盈轉虧，未來幾年可能出現巨額虧損。

近幾周聯準會的營運損失逐漸擴大，因為聯準會對銀行與貨幣市場基金存放在央行的準備金所支付的利息支出，超過帳上8.3兆公債與抵押貸款證券（MBS）賺取的利息收入。聯準會的財報自9月開始出現虧損，時間較外界預期更早。

過去十年美國的利率維持在相對低檔，意味著聯準會從持有的證券獲得的收入，超過利息支出。扣除營運成本後，聯準會去年繳給國庫的金額高達1,070億美元，大幅超越2020年的869億美元。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）指出，聯準會在過去十年上繳財政部的金額將近1兆美元，隨著央行調升利率，此一情況將出現轉變。

聯準會在9月例會將聯邦基金利率調升至3％至3.25％，自那時以來，聯準會的利息收入便低於利息支出。市場普遍預期本次例會將再度升息3碼，利率將來到3.75％至4％。

摩根士丹利首席全球經濟學家卡本特（Seth Carpenter）指出，如果聯準會持續調高短期利率，虧損金額將越來越大，因為利息支出將上揚，收入與支出不相配。

巴克萊銀行（Barclays）經濟學家預估，明年聯準會的淨利息損失可能達600億美元，2024年達150億美元，要到2025年才會回復盈餘。

巴克萊策略師表示，聯準會財報出現虧損並不會影響其執行貨幣政策的能力，但可能讓聯準會面臨政治面的挑戰，原因之一是虧損對聯準會而言並不常見，而且金額龐大。

今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員之一的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）日前表示，財報虧損並不會阻礙聯準會現行的貨幣政策腳步，但可能會引發溝通問題。