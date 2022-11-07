聯寶宣布10月營收為5,170萬元，月增2.7％，較去年同期大幅成長45.6％，刷新歷年同期新高，累計前10月營收為4.47億元，較去年同期成長8.9％。

聯寶表示，主要客戶在VDSL、WiFi 6/6E、纜線數據機、5G FWA固網無線接取設備的出貨成長，挹注聯寶的xDSL類、LAN類、乙太網路供電PoE類變壓器的磁性元件產品出貨穩健，尤其是LAN類變壓器的磁性元件，受惠於新攻入的日系遊戲機大廠保持良好的拉貨力道，帶動聯寶LAN類變壓器10月營收年增1.8％，而聯寶的智控模組近期已獲得歐洲新客戶的無線充電模組新訂單，並於本月開始逐步出貨，10月智控模組的營收占比一口氣衝上14.1％，是聯寶能夠在十一長假下，仍繳出10月營收月增2.7％、年增45.6％成績的主因。

聯寶表示，主要客戶日系遊戲機大廠受惠於日圓走貶、晶片供應回穩、物流限制改善等，第三季產量優於原先規劃，而該日系遊戲機大廠實際銷售也十分強勁，該客戶因而拉高遊戲機的全球銷售量目標，以備戰黑色星期五、耶誕節消費旺季，有助聯寶LAN類變壓器保持良好的出貨動能。

聯寶表示將繼續專注研發，已經開發初平板變壓器（Planar Transformer），這項新產品具有高效率、低漏感、低EMI輻射、體積小、絕緣性好等諸多優點，將透過新品爭取更多新訂單。