麥當勞調漲售價因應成本攀升，再透過優惠促銷吸引客戶，協助推動第三季業績上揚。

麥當勞上季調整後每股盈餘達2.68美元，營收58.7億美元，優於分析師預期。該季全球同店銷售增加9.5％，輕鬆超越市場預估的成長5.8％。