麥當勞第三季業績上揚 優於預期 23:472022/10/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞調漲售價因應成本攀升，再透過優惠促銷吸引客戶，協助推動第三季業績上揚。 麥當勞上季調整後每股盈餘達2.68美元，營收58.7億美元，優於分析師預期。該季全球同店銷售增加9.5％，輕鬆超越市場預估的成長5.8％。 經長王美花打包票 全球半導體難以去台化 後疫情時代 網購三大趨勢主流崛起 專家傳真－雙箭齊發 引領下世代AI發展 #上揚 #全球 #麥當勞 #第三季業績 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元智慧冷凍冷藏方案 與農會首度跨界合作 16:332022/10/27 財經 德國妥協准中資入股漢堡港 「中國經濟產出遠超美國」 11:532022/10/27 財經 穆迪維持台積電Aa3評級展望「穩定」 22:422022/10/27 財經 熱門股－儒鴻 短多氣盛待量上攻 04:102022/10/27 證券．權證 沙國指點西方 擴大投資解決能源問題 22:142022/10/27 財經 規避制裁 陸數字貨幣跨境試點成功 展現人民幣全球化野心 20:352022/10/27 兩岸 龔明鑫：若半導體「去台化」 則世界將停止運轉 14:322022/10/27 財經 工研院人才學習特展 線上開跑 18:312022/10/27 財經 電動車及電力氣盛 智聯網電動車基金搶商機 12:322022/10/27 財經 闊別兩年 九月景氣再亮黃藍燈 18:032022/10/27 財經 緯謙科技智慧雲市集獲「數位轉型楷模獎」 21:042022/10/27 財經 自行車族群開紅盤 巨大早盤漲逾3％衝到216元 11:032022/10/27 財經 內需也拉不動經濟 10月消費者信心指數（CCI）跌至13年新低 13:172022/10/27 財經 三鋒機器 企業經營最佳表率 04:102022/10/27 財經要聞 《基金》定期定額月破千萬 科技、醫療雙強入列 14:592022/10/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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