新一波美中晶片戰大幅限制大陸DRAM未來發展，南亞科(2408)領漲下，記憶體族群股價成為亮點。外資已連4日買超，三大法人本周已買超1.43萬張，盤中衝上除息以來的三個半月新高價，南亞科收漲7.39%或3.8元，報55.2元，站穩所有短均。

美國對大陸半導體進行出口管制措施，繼南韓記憶體大廠SK海力士(SK Hynix)、三星電子(Samsung)已取得暫時豁免期1年之後，業界傳出台積電(2330)也可獲得豁免期1年，可繼續訂購美國半導體製造設備，用在大陸廠的擴產。記憶體產出將未大幅受阻。不過近期記憶體廠因應報價下跌而減產，以期價格在明年上半年回穩。目前NAND Flash減產幅度較大，報價有望先DRAM價止穩，純NAND Flash相關廠商業績將會先回溫。雖減產將利於報價回溫，但在需求偏弱下，預估短期反彈幅度有限。

南亞科今年第三季營收110.22億元，季減38.87%、年減53.76%，單季DRAM銷售量季減21~23%，平均銷售單價季減21~23%，匯兌之影響數有利1~3%，毛利率受銷售單價降低及銷售量減少而下滑至32.64%，不如預期，業外受惠於匯兌利益加上利息收而認列22.42億元，第三季稅後淨利26.4億元，季減59.84%、年減64.92%，EPS達0.85元，表現仍優於預期。

受到戰爭、通膨、疫情封城影響終端需求，包括PC/NB、手機、消費性產品需求平淡，下游客戶持續去化庫存，預期今年第四季報價持續下滑，不過預期位元銷售量可望較第三季回升，主要因第三季出貨量已在谷底，加上大陸逐步解封有利客戶拉貨需求。法人預估，南亞科今年第四季營收98.31億元，季減10.8%、年減54.06%，稅後淨利6.26億元，季減76.31%、年減90.31%，EPS達0.2元。並預估2022年營收588.3億元，年減31.28%，稅後淨利163.91億元，年減28.27%，EPS為5.29元。

展望2023年，預期今年第四季底至明年第一季下游開始回補庫存，搭配供給端降低資本支出產能下降，報價有望在明年第二季止穩走揚，2023年供需狀況可望逐步好轉，帶動南亞科營運逐步好轉。南亞科第一代10奈米(1A)製程試產順利已開始送樣，第二代10奈米級(1B)製程產品開發符合進度已導入試產，預期2023年10奈米級製程產品小量貢獻。南亞科下修2022年資本支出，由原先的284億元調降至220億元，2023年資本支出規劃不超過220億元。法人預估，南亞科2023年營收526.23億元，年減8.85%，稅後淨利75.53億元，年減53.92%，EPS 2.44元。

全球DRAM已是寡占市場，在各大廠均有效控制產能下，預期供給失控機會降低，未來DRAM廠可望長期穩定獲利。今年終端市場需求不佳，下游庫存調整影響DRAM拉貨力道，預期年底可望重啟需求，近期部分供應商降低資本支出有助產業制序平衡，加速報價止穩。不過考量到大環境仍面臨總經衰退疑慮，需求仍未見回溫，短期股價上漲動能有限，因此給予區間操作之投資建議，操作區間40~58元。