智擎(4162)一線胰腺癌臨床達標，今日一開盤股價飆鎖漲停板112.5元，新藥族群受到激勵，合一(4743)、寶齡富錦(1760)漲幅都在2%以上。生醫族群由新藥族群帶頭衝鋒槍，多頭氣勢旺盛，佰研(3205)鎖在漲停板45.75元，雙美(4728)、益得(6461)及明達醫(6527)等漲幅在4~7%不等，上市櫃生醫指數同步逆勢揚升。

智擎今日股價開盤跳空鎖在漲停板112.5元，開盤不到十分鐘，有超過3.4萬張買盤搶著要買。智擎旗下胰臟癌新藥安能得(ONIVYDE)一線用藥，全球樞紐性臨床試驗數據過關，主要與次要評估指標均達到顯著臨床意義，最快將在明年初向美國FDA提出藥證申請。智擎指出，公司合作夥伴IPSEN將會把此次試驗結果，搭配過去已獲得的快速審查資格，向美國FDA遞交適應症延伸的申請，最快明年初完成，未來再陸續向歐洲、日本、台灣等地區提出文件，待取得藥證後將會獲得里程碑金。

普生10合併營收為2204萬元，年成長6.74%，前10月合併營收為3.36億元，年減32.16％。普生指出，新冠肺炎快篩、PCR核酸試劑等相關產品急單需求趨緩，不過，目前包括國內外經銷合作客戶陸續增加對於A/B/C/D肝炎、子宮頸癌 (HPV)、HIV等檢測試劑產品下單力道，公司積極掌握試劑原料供應穩定度，希望對未來業績能有正面的幫助。