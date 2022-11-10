貿聯國際股份有限公司為高端連接線束與系統整合解決方案廠商，也是特斯拉公司的重要供應商，10日在台南市安南區舉行擴建新廠動土典禮，成立台灣新設高階車用及醫療產品產線，投資額達32億元，可創造836個工作機會，預計2024年第1季完工。

貿聯國際1996年成立，為高端連接線束與系統整合解決方案廠商。該公司提供資訊科技基礎設施、用戶端周邊設備、光通訊、電信網絡、電器、醫療保健、電動車等關鍵元件、線束及電纜線，並透過創新的產品及服務，以及彈性生產資源及全球研發團隊，提供貼近市場的可靠互連解決方案，更是特斯拉公司的重要供應商。

該公司以台北為總部及營業據點，台南歸仁廠為研發中心，10日在台南市安南區的台南科技工業區建廠，成立臺灣新設高階車用及醫療產品產線，預計2024年第1季完工。基地面積4891坪、興建廠房面積13571坪，投資額32億元，可創造836個工作機會。

台南市長黃偉哲表示，為讓投資人有感並加速落實投資，以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務，採滾動式檢討、立即處理、橫向協調，協助廠商排除投資障礙。

台南市經發局陳凱凌局長指出，為協助投資案加速落實投資，市長每月召集相關局處首長舉行投資會報，橫向協調府內各單位加速行政流程，全力協助解決各項投資面臨問題。(記者張雅雲/台南報導)