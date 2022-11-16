特斯拉在官網上宣布，所有Model 3和Model Y電動車的交車等待時間縮短為最少一周。

根據中國招商銀行國際公司（CMBI）的數據顯示，10月份特斯拉在上海的電動車庫存以「前所未見的速度」攀升。

此時汽車製造商和投資人都正面臨著中國這個全球最大汽車市場的衰退。

為了提振銷量，特斯拉上個月宣布調降在中國的Model 3和Model Y價格。上周該電動車大廠為本月交車並向特斯拉合作夥伴購買保險的車主提供額外折扣。

10月初特斯拉發布第三季交車成績時，即引發其產品需求轉弱的疑慮。

特斯拉第三季交付34萬3,830輛電動車，較去年同期的24萬1,300輛成長42.5%，並再創歷來新高，但不及分析師預測平均值35萬9,162輛。此外，其第三季總產量達36萬5,923輛，這種交車量少於產量的情況對特斯拉而言相當罕見。

當時特斯拉解釋交車不如預期，是因為在物流配送上面臨挑戰，「以合理成本取得配送車輛的運能變得越來越具有挑戰性。」。

部分分析師則認為，在通膨高漲、經濟持續惡化的情況下，像電動車這種高價產品的需求令人擔憂。當時Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，除了物流挑戰之外，特斯拉可能也有需求方面的問題，「汽車業烏雲籠罩，特斯拉也不能倖免」。OANDA資深市場分析師Ed Moya表示，電動車現在的處境可能有點艱難，人們不那麼急著要買新東西。