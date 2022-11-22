由於美國10月消費者物價指數出現下滑，刺激全球股市出現一波上漲，但有分析師警告，市場距離觸底或利率下降還有很長的一段路要走，且股市還有繼續下跌的空間，主因在於企業仍在與高利率、美元飆升搏鬥。

Business insider引述彭博社報導，高盛首席股市策略分析師Peter Oppenheimer表示，利率開始下降前，股市通常不會觸底，而我們距離那個目的地還有一段時間。他駁斥這段時間的漲勢，是真正的谷底反彈。

Peter Oppenheimer認為，即使近期接連出現美國通膨降溫的跡象，但市場距離觸底或調降利率還有很長的一段路要走，「很多分析師也預測明年美國的經濟成長趨近於零，歐洲更可能出現嚴重的經濟衰退。」

不僅如此，Peter Oppenheimer也提到，目前標普500指數的本益比仍高達17倍，代表股市依舊被嚴重高估，未來也面臨沉重壓力，「未來幾個月的經濟成長數據可能讓市場陷入更多困難，還沒有看到真正低谷，有助於出現反彈的理由。」

Peter Oppenheimer認為，狀況可能會有所好轉，美國仍可能躲過硬著陸，擁有軟著陸的機會，「雖然會下跌，但可能不會那麼嚴重，許多銀行與企業的財務狀況仍穩健。」