由於美國通膨率稍稍回溫，使得市場情緒轉鴿，刺激台股一路上衝，接連突破季線、半年線，但專家提醒，本波反彈並非景氣轉佳，主要是股價跌深，利空出盡，本周三美國聯準會主席鮑爾的談話可能也不會太鷹派，只是仍要注意漲多拉回的可能性。

【1】年底作帳行情 15檔先鋒領衝

台股一路衝關季線、半年線直逼萬五，得利於政府資金、政策齊力作多，搭配新台幣強勁升值及美股多方情緒熱絡的利多。展望本周，法人認為政府護盤資金力挺的國泰金（2882）、聯發科等將是年底作帳行情的主攻部隊。

【2】13檔法人轉買拚反彈

市場預期，選舉過後股市將延續多頭行情、再戰萬五，專家指出，盤面個股呈輪漲格局，不少個股因股價跌深、本益比低估或利空出盡等，吸引法人由賣轉買，25日轉進開發金、玉晶光等13檔，或為換手再戰高峰、或為拚反彈，但皆為資金聚焦，均值得留意。

【3】美元指數回落 台幣挑戰2字頭

國際美元指數11月初還位在113以上的高點，但因為美國通膨數據有感下滑，且聯準會（Fed）的11月會議紀錄鴿派占上風，美元指數大幅回落，至25日已重挫至105，同期間新台幣匯率從10月25日的今年最低點32.319元開始反彈，11月25日正式站上30元價位，若不再上演大逆轉，將有機會進一步挑戰2字頭。

【4】伺服器新平台助威 PCB鏈有戲

下一代PCIe Gen5伺服器平台話題逐漸發酵，繼AMD Genoa推出，市場預期明年初Intel Eagle Stream應該也不會跳票，據目前供應鏈狀況來看，相關零組件生產、出貨也都有小量動起來

【5】明年伺服器獨紅 群雄搶灘

疫情紅利退去、消費性電子拚命去庫存，今年受到衝擊的業者不少，不過伺服器在一片保守的市場氛圍中，需求相對有撐，不少PCB廠也將積極搶攻伺服器商機。