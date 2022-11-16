全球第二大虛擬貨幣交易所FTX因出現高達80億美元（約新台幣2500億）的資金缺口，已於上週聲請破產，隨著FTX垮台，整體加密貨幣行業危機進一步擴散，根據華爾街日報報導，借貸業者BlockFi計劃裁員並準備聲請破產。

FTX破產連帶拖累多家業者，加密貨幣借貸機構BlockFi上周暫停提款，並限制其平台上的活動，因FTX帶來的不確定性，使得該公司無法照常運營。知情人士透露，BlockFi現在計畫裁減一些員工，這家陷入困境的公司也正在為可能的破產做準備。

BlockFi對破產傳言沒有回應，報導提到，總部位於新澤西州澤西城的BlockFi若申請破產，將是FTX加密貨幣帝國突然崩潰的最新犧牲者。

根據FTX法律顧問呈交的公告，該公司依據美國破產法第11章聲請破產後，有關債權人可能有100多萬人，這比FTX上週五宣告破產時公布的超過10萬債權人高出十倍之多，也凸顯FTX崩潰對整體加密貨幣產業的影響十分廣泛。

FTX前首席執行長Sam Bankman-Fried傳出挪用數十億美元客戶資金引發眾怒，他近期受訪時坦言，業務擴張的速度過快，沒注意到已經產生問題，甚至還稱，「如果我能更專注在這些事情上，我相信我能做得更完善。」並透露這段時間他一直玩遊戲打發時間，幫助他紓壓重新整理思緒，讓外界相當傻眼。