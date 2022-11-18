全球第二大加密貨幣交易平台FTX新任執行長雷伊（John J. Ray III）17日提交給法院的一份文件指控，FTX在前執行長佛里曼（Sam Bankman-Fried）的治理下，財務毫無管控、公司也沒有妥善監督，且還濫用客戶資金。雷伊表示，「這是我40年職涯所見，一家公司經營如此徹底的失敗，又缺乏可信賴的財務訊息」。

整份文件有30頁，雷伊經手過美國能源公司安隆破產案件，即便如此，他仍表示FTX從有問題的系統錯誤的監管，再到控制權集中極少數缺乏經驗且不成熟的個人手中，這樣的情況是他從未見過。

雷伊表示，一般公司擁有正規的政策和管制，在FTX全都沒有，現金沒有集中管控，也沒有銀行帳戶、帳戶人的名單，不重視全球銀行合作夥伴。甚至如今FTX顧問團隊仍不知道該公司破產時擁有多少現金。

雷伊還指責，佛里曼會發表「反覆又具誤導性」的聲明。

文件指出，FTX缺乏適當的備案文件機制，公司員工透過一般線上聊天平台提交款項請求，而主管卻只需以一個「表情符號」回復請求。雷伊表示，FTX資金還被挪用購買員工房地產或其他個人物品，且部分沒有任何入帳為貸款的紀錄，房地產則是登記在員工名下。

文件中，雷伊指控佛里曼在FTX申請破產重組後，在巴哈馬政府的命令下，將資產轉移至管理層無法掌控的帳戶內。雷伊團隊目前找到價值約7.4億美元的加密貨幣在冷錢包中，另有約5.6億美元存於其他銀行帳戶。