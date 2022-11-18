金曲樂團「麋先生」將在12月24日於高雄流行音樂中心舉辦「WE 我們的十年」演唱會，日前4500張門票開賣旋即秒殺，短短3分鐘門票就一掃而空，好成績不但使麋先生又驚又喜，讓先前因疫情攪局、久久沒舉辦專場的他們打了一劑強心針。

麋先生表示：「以前我們演唱會好像沒賣這麼快，這次有這樣的成績，覺得既神奇又很感謝，也想著未來可以安排更大的計畫。」

剛過34歲生日的鼓手逸凡在售票當天，正在挑戰田中馬拉松的42公里全程馬拉松，他在開跑前立下每跑1公里賣出100張票的誓言，這個約定彷彿成為他前進的動力，在一度想棄賽的時候支撐著他。

逸凡興奮直呼：「我為了要趕在賣票前跑完，所以努力把最後10公里撐完，完賽當下心情就覺得自己完成一件事了，要趕快把這股能量散播出去，結果開賣沒幾分鐘就成功完售了，有種雖然鐵腿走不動、生理上很痛，但心裡很爽、很踏實的心情。」