台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀（前排左）和夫人張淑芬（前排右）17日晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴。（台灣代表團提供）

曼谷APEC經濟領袖會議於18、19日舉行，總統蔡英文委由台積電創辦人張忠謀出席，張忠謀出發前表示，會利用機會與其他領袖交換意見。張忠謀昨(17日)晚出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner），從代表團公布的照片可看到，張忠謀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）比鄰而坐，且近距離在交談。

依中央社報導，張忠謀昨晚出席大會舉行的經濟領袖歡迎晚宴，由於美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）尚未抵達泰國，因此由布林肯和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）代為出席。根據代表團凌晨公布照片也可看出，張忠謀和布林肯比鄰而坐，並且密切交談。

上一次APEC經濟領袖實體會議為2018年在巴布亞紐幾內亞，後來因智利首都暴動取消，隨後受到新冠肺炎衝擊，讓馬來西亞、紐西蘭APEC經濟領袖會議皆採線上方式舉行。張忠謀行前表示，這是他第6次接受總統任命參加APEC，對APEC的程序已經非常熟悉，恐怕比許多領袖更加熟悉。張忠謀也提到，他會遵照蔡英文指示，並盡力、盡量表達台灣的訴求。

張忠謀也希望有機會在現場與各國領袖們進行非正式會談，或在場邊盡量利用機會做意見交換，希望這次4年來首次面對面的APEC會議能有更多收穫。此外，近年來台積電在全球重要性日增，也讓張忠謀此行與其它國家代表的互動更受到關注。