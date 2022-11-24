台積電創辦人張忠謀率團出席今年亞太經濟合作 （APEC）年會，外交部、國發會在今在行政院會進行報告，並讚賞張忠謀展現柔性外交力量。行政院長蘇貞昌強調，要求各部會積極與理念相近會員體保持聯繫，遊說各國支持我國加入CPTPP，加強與明年APEC主辦國美國議題合作。

今年APEC年度部長會議於11月17日在泰國曼谷召開，這次年會是自2018年巴紐年會後，首次舉辦之實體高階會議，我國由國發會主委龔明鑫及行政院政委鄧振中率團與會。外交部表示，會議期間張忠謀與美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍、加拿大總理杜魯道及美國國務卿布林肯等會談互動交流。

外交部指出，張忠謀人在參訪「泰國國家藝術博物館」之官方行程中，與其他領袖配偶互動熱絡。另參訪慈善機構「泰國自閉症基金會」，代表政府捐贈該基金會30萬泰銖，以表達我國對該基金會工作的支持，展現柔性外交的力量，彰顯我國正面且積極為善的國際形象。

國發會指出，APEC今年年會主辦會員體為泰國，年度主題設定為「開放、連結、平衡」，以疫情後的永續復甦為主軸，聚焦透過整體社會及系統方法推動生物、循環及綠色(Bio-Circular-Green BCG)經濟發展模式，以達全面平衡目標，推動APEC區域經濟再成長。

國發會強調，APEC是亞太地區最重要的經濟合作論壇，依據大會設定主題，除與各會員體分享我方相關成果與政策方向，並讓會員體瞭解我方願與各會員體合作，協助能力建構，增進會員體對我參與APEC貢獻之瞭解，進而支持我國之各項工作與倡議提案，增加我國際能見度。

蘇貞昌表示，後續請各部會積極與理念相近會員體保持密切聯繫，持續增進各會員體對我國參與APEC貢獻的了解，進而支持我國各項倡議提案，並持續透過APEC平台與成員保持聯繫，進行相關說明跟遊說工作，支持我國加入CPTPP。

蘇貞昌指出，明年2023年APEC由美國主辦，主題訂為「為各方創造具韌性且永續的未來」，優先議題包含相互連結、創新及包容永續，請各部加強橫向聯繫，積極研提與優先議題領域相關計畫，並在今年會議達成基礎成果上，與美國加強合作推動APEC議題進展。