離岸風電第三階段區塊開發選商作業正在進行中，恩能新元公司（EnergyOMNI 全能源）針對「台灣離岸風力發電產業環境及政策調查」進行問卷調查，其中詢問受訪者們對於沃旭能源不參與第三階段區塊開發選商，八成五認為會影響外資信心。另外也有八成受訪者認為現行各部會政策造成台灣離岸風電開發時程延宕。

根據調查，80.8％的受訪者認為會「延宕開發時程」，55.8％認為造成「開發商處處掣肘」。其中開發商及供應鏈更有高達七成以上認為政府現行政策對開發時程及開發商成本有負面影響。

另外在離岸風電開發涉及地方各方利益的變動與妥協，但受訪者（包含關心議題的公眾）有88％認為政府在離岸風電開發部分與地方及大眾的溝通不足。其中，關心離岸風電議題的公眾有九成認為政府缺乏足夠的溝通，即使是開發商，也有75％持同樣的看法。反映出政府在離岸風電政策需要投入更多溝通的工作。

值得注意的是，由於區塊開發風場併網時，需承擔電網併網費用，有三分之二的受訪者認為不合理。根據調查，訪問當下台電加強電網計畫預算1,130億，其中包括台電預期的「合理利潤」共100億，由離岸風電業者負擔78％，輸配電業者（台電）負擔22％。對於此一影響離岸風電業者開發成本的規劃，受訪的開發商、供應鏈、法人顧問媒體學者有66％認為不合理。

對此，經濟部能源局回應，問卷調查期間可能較早，14日經濟部才剛召開相關會議討論，會中已經刪除合理利潤部份，其餘開發商所關心的事項，也都有逐一處理，認為區塊開發選商可以繼續順利進行。

本次調查為專業問卷（非大眾問卷），並以離岸風電產業相關生態系及主要利益關係人為對象包括風力發電開發商、供應鏈、顧問公司、法人（機構投資人）、媒體、學者、及深度關注離岸風電議題的公眾，以蒐集不同視角的看法。