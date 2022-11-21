半導體「去台化」議題持續延燒，台積電創辦人張忠謀今天首度回應，他表示，晶片是非常重要的產品，很多人忌妒台灣有那麼多好的晶片生產，羨慕的人也非常多。

總統府今天上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，今年度由有「半導體教父」之稱的張忠謀擔任領袖代表，在地緣政治升溫、半導體重要性受全球矚目之際，張忠謀此行與各國領袖的互動成為焦點。

媒體詢問，近期國際上傳出「半導體去台化」的論調，對此看法為何。張忠謀表示，很多人最近才領悟晶片是非常重要的產品，而台灣有很好的晶片生產能量，導致忌妒的人非常多，羨慕的人也很多。

張忠謀接著說，因為晶片非常重要，很多人為了國家安全、賺錢等各種理由，希望在他們國家生產更多晶片；他這次出席APEC，也有好幾個國家詢問是否能到他們國家生產晶片。

媒體追問哪些國家向張忠謀傳遞上述訊息，張忠謀回答，哪幾個國家就不講了，「台積電不可能生產分散在那麼多地方」。（編輯：張良知）1111121